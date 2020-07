Infrastrutture: Lega, De Micheli nega la realtà e offende i liguri, si dimetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari liguri della Lega Edoardo Rixi, Francesco Bruzzone, Flavio Di Muro, Sara Foscolo, Stefania Pucciarelli, Paolo Ripamonti e Lorenzo Viviani sottolineano: "Il ministro De Micheli viene a dire a Genova che non ha trovato coda scendendo da Milano e che l'isolamento della Liguria sia una narrazione sbagliata della realtà. In pratica - continuano gli esponenti leghisti in una nota - dà dei bugiardi ai liguri che sono in code da settimane per responsabilità sua, che non ha saputo gestire i cantieri in autostrada e non ha preteso che i gestori facessero i lavori necessari in lockdown. Chieda scusa ai liguri, agli imprenditori, agli operatori portuali, ai commercianti, ai balneari, agli artigiani, agli autotrasportatori che ogni giorno perdono tempo e denaro in coda e che il ministro - concludono i parlamentari - arriva addirittura ad accusare di aver strumentalizzato la situazione. Chieda scusa a una Regione intera e si dimetta". (Com)