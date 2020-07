Sport: Valente (M5s), con Spadafora incontro positivo su riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Movimento cinque stelle Simone Valente, a margine dell'incontro con il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora, osserva che "l'incontro avuto oggi con il ministro Spadafora sulla riforma dello sport è stato costruttivo. Come gruppo parlamentare del M5s - continua l'esponente pentastellato in una nota - abbiamo chiesto alcune modifiche sostanziali al testo che rispettino i principi della delega. Lo sottolineo perché rimane ferma la nostra volontà di continuare a fornire contributi e migliorie anche nei prossimi giorni". Valente aggiunge: "Rimane ferma la piena volontà di approvare il decreto legislativo entro i termini previsti dalla legge e aggiungo, con soddisfazione, come il ministro si sia preso l'impegno di recepire le richieste su alcune modifiche. Questa - conclude il deputato - ci sembra la strada giusta per arrivare ad un testo equilibrato che non snaturi l'idea originaria di riforma dello sport". (Com)