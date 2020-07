Stati Uniti, Democratici e Repubblicani trattano sui mille miliardi del nuovo pacchetto di aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entra nel vivo in queste ore al Campidoglio di Washington la trattativa sul pacchetto di aiuti che le autorità degli Stati Uniti stanno studiando per rilanciare l’economia nel contesto della profonda crisi originata dalla pandemia di coronavirus. Si tratta di negoziati complicati. Il piano dovrà essere il risultato del compromesso tra tre attori distinti: il Partito repubblicano, il Partito democratico e la Casa Bianca. Ieri il segretario al Tesoro Steven Mnuchin, che gestisce il dossier per conto dell’amministrazione del presidente Donald Trump, ha fatto sapere che la base di partenza è di mille miliardi di dollari, che vanno ad aggiungersi ai 3 mila miliardi di dollari già stanziati nello storico pacchetto di aiuti approvato dal Congresso lo scorso maggio. Da allora gli Stati Uniti hanno parzialmente allentato le misure di contenimento della pandemia, hanno assistito a un lieve ripresa dell’economia e hanno riportato il tasso di disoccupazione su livelli più accettabili (l’11,1 per cento a giugno).Sul Paese, tuttavia, continua a incombere lo spettro di nuove chiusure a causa del forte rialzo del numero di contagi nelle ultime settimane. Solo quattro giorni fa è stato raggiunto il record giornaliero di 75 mila nuovi casi; in totale, dall’inizio della pandemia, sono stati effettuati quasi 3,8 milioni di test positivi e i morti per Covid-19 sono stati più di 140 mila. Malgrado le rassicurazioni di Trump, diversi Stati hanno deciso di reimporre divieti più stringenti e la fiducia dei consumatori resta bassa. Per questo, il nuovo pacchetto di aiuti allo studio del Congresso è particolarmente atteso dai cittadini e la sua efficacia potrebbe avere alcune ripercussioni sul voto del prossimo 3 novembre, quando gli elettori statunitensi saranno chiamati a scegliere se confermare Trump alla presidenza o se optare invece per il candidato in pectore del Partito democratico, Joe Biden.Quest’oggi il leader della minoranza al Senato, Mitch McConnell, ha presentato in aula alcuni punti fermi della proposta repubblicana, che prevederà molto probabilmente una seconda tornata di assegni una tantum per aiutare i cittadini degli Stati Uniti a superare la crisi. Lo scorso marzo il Congresso ha approvato un pacchetto di aiuti da oltre 2 mila miliardi di dollari che comprendeva un assegno una tantum da 1.200 dollari destinato agli statunitensi che lo scorso anno hanno guadagnato meno di 75 mila euro. Assegni meno sostanziosi sono invece andati a cittadini con redditi inferiori ai 100 mila euro. McConnell non ha precisato quali saranno i beneficiari dei nuovi aiuti federali, ma è probabile che, come preannunciato dallo stesso senatore durante un tour nel Kentucky a inizio luglio, il perimetro dei destinatari degli assegni venga ridotto agli statunitensi che guadagnano meno di 40 mila dollari l’anno.La proposta dei Repubblicani, ha spiegato McConnell, prevede anche il rifinanziamento del Paycheck Protection Program, fondo destinato alle piccole imprese con meno di 500 dipendenti, e 105 miliardi di dollari per favorire la riapertura in sicurezza delle scuole in tutto il Paese. Il senatore ha sottolineato come il piano si ponga in linea di continuità con il Cares Act, il pacchetto approvato lo scorso marzo. “Vogliamo costruire su tutto ciò che ha funzionato nel Cares Act, vogliamo un’altra tornata di pagamenti diretti che aiutino le famiglie americane a guidare la nostra ripresa nazionale”, ha affermato oggi McConnell. La proposta di una seconda tornata di assegni familiari è vista con estremo favore dal Partito democratico, che ha la maggioranza alla Camera dei rappresentanti, ed è anche favorita dalla Casa Bianca, dove ieri lo stesso McConnell è stato ricevuto per una riunione sulla questione alla quale hanno preso parte anche Trump e Mnuchin.Ampio sostegno bipartisan anche per il rifinanziamento Paycheck Protection Program, nonostante – come scrive oggi il quotidiano “The Hill” - un gruppo di negoziatori sia al lavoro per una stretta sui criteri di accesso al fondo. “Stiamo proponendo un secondo finanziamento del Ppp con un’attenzione speciale alle imprese più colpite”, ha affermato McConnell al Senato. Per quanto riguarda le scuole, il leader repubblicano ha spiegato che il pacchetto proposto “includerà probabilmente fondi per 105 miliardi di dollari”, che dovrebbero garantire “agli istituti le risorse necessarie per riaprire in sicurezza”. Si tratta tuttavia di una cifra inferiore a quella prospettata dai Democratici, che in un loro precedente piano avevano proposto fondi per 430 miliardi di dollari. I dettagli del nuovo pacchetto preparato dai Repubblicani, ha spiegato McConnell, saranno in ogni caso reso pubblico “molto presto”.I dettagli resi noti oggi, infatti, sono solo quelli sui quali l’amministrazione e i vertici repubblicani hanno già trovato un’intesa di massima. McConnell non ha invece citato uno dei punti oggetto di contesa con la Casa Bianca: l’ipotesi di inserire nel pacchetto un taglio alle imposte sui salari. Trump ha continuato in queste settimane a promuovere l’idea, che tuttavia non è sostenuta dai Repubblicani. McConnell ha invece menzionato il finanziamento di vaccini, ospedali e test sul coronavirus, perché “la sanità” sarà “il terzo maggiore focus” del pacchetto”. Tuttavia nel fine settimana l’amministrazione Trump si era opposta ad alcuni provvedimenti contenuti nella bozza preparata dai Repubblicani, tra cui lo stanziamento di 25 miliardi di dollari per l’effettuazione di test sul coronavirus e per il tracciamento dei contagi e la concessione di altri 25 miliardi di dollari alle agenzie federali in prima fila per il contenimento del virus, in particolare i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) e gli Istituti nazionali di salute (Nih). Secondo i media locali, l’opposizione della Casa Bianca ha fatto infuriare i Repubblicani al Campidoglio.L’altro fronte aperto è quello con i Democratici. Oggi la presidente della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, ha dichiarato di voler concludere entro la fine della prossima settimana l’accordo con il Partito repubblicano sul prossimo pacchetto di aiuti. “Ho già avuto ieri una conversazione con il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin. Inizieremo i nostri colloqui ufficiali oggi. Spero che possiamo risolvere le nostre divergenze e raggiungere un accordo entro la fine della prossima settimana”, ha detto Pelosi. Tuttavia i Dem vorrebbero un piano ben più ambizioso rispetto a quello da mille miliardi di dollari prospettato dai Repubblicani e dall’amministrazione Trump, che includa in particolare sussidi extra per i disoccupati (quelli da 600 dollari a settimana previsti dal precedente pacchetto sono in scadenza a fine mese). Sul punto Mnuchin ha tuttavia segnato una linea rossa, poiché l’amministrazione vuol fare in modo che “la gente non venga pagata per restare in casa piuttosto che per andare al lavorare”. (Nys)