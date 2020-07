Ue: De Cristofaro (Leu), accordo Bruxelles vittoria dell'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario all'Istruzione Peppe De Cristofaro, di Liberi e uguali, rileva che "l'accordo sul Recovery fund è una grande vittoria per l'Italia e un eccellente risultato del governo e del primo ministro Giuseppe Conte. Le risorse di oltre 200 miliardi di euro destinate al nostro Paese - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook - saranno fondamentali per pianificare un piano strutturale e pluriennale di rilancio e innovazione e rappresentano, in concreto, la possibilità di cogliere il delicatissimo e difficile periodo che stiamo vivendo come un'opportunità di sviluppo, per costruire un'Italia più equa e sostenibile. La scuola dovrà essere al centro del progetto di rilancio del Paese come leva strategica per cogliere le sfide del presente e del futuro". Per De Cristofaro, "questi fondi saranno fondamentali per realizzare un piano pluriennale di investimenti che il sistema pubblico di istruzione attende da tempo. Una quota importante dei Recovery fund, non meno del 10 per cento, ritengo debba essere investita - conclude il sottosegretario - per riduzione numero alunni per classe, formazione continua e nuove assunzioni personale scolastico, messa in sicurezza e digitalizzazione di tutti gli edifici scolastici, piano nazionale contro la povertà educativa e la dispersione scolastica". (Rin)