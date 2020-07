Imprese: Eni, pm Milano chiede 8 anni per Descalzi e Scaroni in processo Opl245

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Condannare a otto anni di reclusione Paolo Scaroni, all'epoca dei fatti amministratore delegato e direttore generale di Eni, e Claudio Descalzi, che ricopriva l’incarico di direttore generale della divisione Exploration and Production della compagnia, co-imputati nel processo sulla presunta maxi tangente da 1,092 miliardi di dollari che sarebbe stata versata da Eni e Shell per aggiudicarsi nel 2011 i diritti esplorativi del blocco Opl245 in Nigeria. È la richiesta di pena avanzata del procuratore aggiunto di Milano Fabio De Pasquale al termine della requisitoria durata oltre sei ore che contesta ai due imputati l'aggravante della transnazionalità, pur riconoscendo loro le attenuanti generiche. (Rem)