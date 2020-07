Monza: Comune sottoscrive tre nuovi patti di collaborazione con i cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decoro urbano, cultura e occupazione giovanile: sono questi i temi al centro dei tre nuovi patti di collaborazione firmati oggi a Monza, che coinvolgeranno complessivamente 36 cittadini nei prossimi tre anni. L'obiettivo - afferma il sindaco Dario Allevi - è l'amministrazione condivisa della nostra città con la partecipazione diretta dei cittadini. La risposta non si è fatta attendere: sono tante le realtà – associazioni, ma anche gruppi informali e singoli cittadini - che scelgono di promuovere insieme al Comune progetti finalizzati alla cura dei quartieri". Il patto "Area verde Campo 8", proposto dal "cittadino attivo" Valentino Russo per garantire il decoro dell'area verde del Campo 8 del Cimitero di Monza dedicato ai bambini, prevede taglio dell'erba, gestione dell'impianto di irrigazione, pulizia e manutenzione ordinaria di piccoli arbusti. Giustina D'Addario, "cittadina attiva" del quartiere San Fruttuoso, ha proposto il patto "Gruppo lettura San Fruttuoso", per promuovere l'inclusione, la coesione sociale tra i cittadini e la partecipazione attiva alla vita del quartiere. Il patto prevede incontri mensili del gruppo di lettura presso lo spazio polifunzionale di via Tazzoli, coordinati da un facilitatore che possa favorire la discussione e il confronto sui libri scelti dal gruppo. "Giovani impresa", il patto promosso dall'associazione "Brianza Solidale" nell'ambito del quartiere San Carlo – San Giuseppe, punta invece a favorire lo sviluppo di opportunità di occupazione per i giovani attraverso la promozione del lavoro autonomo. (segue) (com)