Monza: Comune sottoscrive tre nuovi patti di collaborazione con i cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli under 35 potranno presentare, attraverso un format online, la propria idea imprenditoriale e, dopo una prima valutazione, saranno seguiti in un percorso di consulenza, orientamento e formazione. I colloqui personalizzati si svolgeranno presso il centro civico San Carlo - San Giuseppe oppure da remoto. "Da tre anni stiamo lavorando con i cittadini, le associazioni e i comitati per disegnare insieme la città, investendo nella realizzazione e nella cura di spazi verdi e non solo, oltre che nello sviluppo di nuovi progetti di inclusione per persone diversamente abili", ha dichiarato l'assessore alla Partecipazione Andrea Arbizzoni. "I patti di collaborazione - ha proseguito - sono, prima di tutto, un 'patto' con la città: tutti i progetti nascono e crescono attraverso un confronto continuo e costante con chi li ha proposti. La partecipazione diretta dei cittadini è la garanzia del successo di questo percorso. Oggi, con la firma di tre nuovi patti, ci rimettiamo in cammino sempre con l'impegno e la convinzione di trasformare in cose concrete i sogni di chi si sente parte di una comunità. E, dopo l'estate, daremo il via ad altri cinque patti". Tra il 2017 e il 2019 - fa sapere il Comune di Monza in una nota - sono stati sottoscritti 23 patti di collaborazione. Di questi ne sono attualmente attivi 15 che riguardano aree cani, orti comunitari, benessere degli animali, educazione, cultura, sport, sicurezza e sociale. Cinque sono stati sottoscritti con associazioni o comitati, otto con gruppi informali di cittadini e due con singoli cittadini attivi, per un totale di circa 1.300 persone coinvolte. Con i nuovi patti e i rinnovi che si sono oggi sottoscritti si raggiunge la quota di 21 patti attivi, mentre altri cinque sono in fase di definizione e se ne ipotizza la firma per la fine dell'estate. (segue) (com)