Monza: Comune sottoscrive tre nuovi patti di collaborazione con i cittadini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre i patti che sono stati rinnovati oggi per altri tre anni. Il primo è "Orto giardino comunale di via Adda", promosso dal comitato "Il Ciliegio", che continuerà così a gestire l'area verde del quartiere Sant'Albino attraverso attività ortocolturali e laboratori. Un altro presidio ambientale con una forte componente sociale è il patto del quartiere San Biagio – Cazzaniga "Orti condivisi San Vincenzo", che prevede la gestione dell'area pubblica in via della Fortuna. L'obiettivo è mettere a disposizione di famiglie indigenti qualche metro quadro di terreno da coltivare per godere della frutta e verdura prodotta e, allo stesso tempo, socializzare con altre famiglie presenti sullo stesso territorio. Ad oggi sono 24 i nuclei familiari coinvolti su 24 appezzamenti di terreno. Il terzo patto che proseguirà altri tre anni è "La via della Felicità", proposto dall'omonimo gruppo informale. L'obiettivo principale è la pulizia e la rimozione dei rifiuti della zona antistante l'ingresso della stazione. Si concludono invece i due patti "Giardini di via Canesi Rovetta Rota" e "Campo basket via Parmenide", sviluppati da marzo 2017 a marzo 2020 con l'obiettivo di manutenere le due aree anche attraverso azioni di inclusione sociale. Per l'impegno profuso è stata consegnata una lettera di ringraziamento alla "cittadina attiva" Maria Gironi e al gruppo informale "Senza Coperchio". (com)