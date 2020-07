Legge elettorale: Crimi, modifica è impegno da rispettare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, evidenzia che "la modifica della legge elettorale è stato un impegno assunto al momento della formazione di questo governo e, come Movimento cinque stelle, lo abbiamo rispettato fin dal primo impegno e continueremo a farlo. Concordo dunque con Nicola Zingaretti - afferma in una nota il viceministro all'Interno -, si deve proseguire senza esitazioni e ambiguità nell'approvazione del testo base, in votazione alla Camera, frutto della condivisione tra le forze di maggioranza e del confronto con le opposizioni". (Com)