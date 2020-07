Nigeria: violenze nel nord, Senato approva risoluzione per chiedere dimissioni dei vertici militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato della Nigeria ha approvato una risoluzione che chiede le dimissioni dei vertici militari a causa delle frequenti violenze e omicidi da parte delle milizie islamiste e delle bande armate nel nord del paese. La risoluzione, secondo quanto riferisce la stampa di Abuja, chiede le dimissioni dei capi di Stato maggiore dell’esercito, dell’aviazione e della marina. In risposta alla richiesta, il presidente Muhammadu Buhari ha insistito sul fatto che la nomina dei capi militari è una prerogativa presidenziale e ha aggiunto che, nella sua qualità di comandante in capo delle Forze armate, farà ciò che è nel migliore interesse del paese. In passato simili richieste di licenziamento del capo della sicurezza del paese non sono state ascoltate dal capo dello Stato. Secondo stime ufficiali, più di 350 militari nigeriani hanno lasciato formalmente l'esercito a causa della perdita di fiducia nella leadership e del morale basso delle truppe. La Nigeria è impegnata da più di 10 anni in un conflitto contro il gruppo jihadista Boko Haram che dall’inizio della sua insurrezione, nel 2009, ha ucciso più di 30 mila persone e causato lo sfollamento di oltre due milioni di persone. (Res)