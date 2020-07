Lavoro: M5s, bene Catalfo su diritto disconnessione e tutela lavoratrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori del Movimento cinque stella della commissione Lavoro di palazzo Madama segnalano che "le parole del ministro Catalfo sulla necessità di introdurre una disciplina del lavoro agile basata anche sulla previsione di nuovi diritti, primo fra tutti il diritto alla disconnessione, indicano chiaramente quali sono le direttrici sulle quali indirizzare l'azione di governo. Definire regole chiare e certe sullo smart working - continuano i parlamentari in una nota - per il Movimento cinque stelle è certamente una proprietà. Complice il lockdown in questi mesi il lavoro agile, nato ab origine quale ulteriore strumento di conciliazione lavoro - famiglia, che è peraltro una relata consolidata in diversi Paesi europei, è divenuto in pochissimi mesi in Italia, sia nel settore pubblico che nel privato, una metodologia diffusa di svolgimento della prestazione lavorativa, praticata in modo massiccio da migliaia di italiani". Gli esponenti del M5s dicono, poi, di condividere "le considerazioni del ministro in merito ai nuovi scenari e alle opportunità derivanti dall'introduzione di una disciplina ad hoc, capaci di assicurare tutele ai lavoratori e in particolare alle lavoratrici, perché riteniamo che sul fronte dei diritti e delle conquiste ottenute nel passato soprattutto in questa fase delicatissima per l'Italia, non possiamo permetterci passi falsi né marce indietro. Siamo certi - concludono i senatori pentastellati - che presto il Paese potrà dotarsi di una legge adeguata e idonea ad evitare abusi affinché questa importante misura di conciliazione tra tempi di vita-lavoro non si trasformi in una condizione di maggior aggravio per le donne, costrette a moltiplicare le energie per ottemperare contestualmente a impegni lavorativi e carichi di cura familiari". (Com)