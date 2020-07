Scuola: Cavallari (Iv), a Roma caos maestre in nidi e materne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei nidi e nelle scuole dell’infanzia di Roma Capitale è caos educatrici ed insegnanti". Lo afferma, in una nota, il capogruppo regionale del Lazio, Enrico Cavallari (Italia viva). "Ogni volta che la Raggi e il suo assessore al Personale bandiscono concorsi, le mandrakate annunciate per risollevare le sorti di Roma finiscono in disastri - aggiunge Cavallari -. Come nel caso delle scuole, con procedure l’una più tarata dell’altra. L’ultima, prevede addirittura assunzioni con riserva di concorrenti che hanno partecipato senza titoli. Forse la Raggi confida nella ministra Azzolina che, in quanto a procedure bizzarre, ci ha già abituati: proprio in queste ore ha infatti lanciato la proposta di reclutare insegnanti non ancora laureati per impegarli nelle scuole. La Raggi e il suo assessore non ne azzeccano una. Palesemente incapaci di produrre un bando regolare. La settimana scorsa è intervenuto il giudice del lavoro per bloccare assunzioni e promozioni illegittime - prosegue Cavallari -. E intanto, anche le graduatorie per le supplenze restano nel limbo: invece di accelare e chiudere la procedura velocemente e assegnare il personale alle scuole entro l’apertura del 14 settembre, il Campidoglio congela tutto, (incomprensibilmente) causa Covid, fanno sapere. Quando il Covid è motivo ulteriore per accelerare. Le famiglie e i romani non meritano questi giochetti. I sotterfugi di una certa politica non possono andare ad impattare sull’utenza né sui lavoratori: non esistono educatrici ed insegnanti di serie A e di serie B destinate ad essere supplenti a vita - conclude Cavallari -. Cosa aspetta Roma Capitale ad uscire da questo pantano e pubblicare le graduatorie intanto con chi possiede i titoli?". (Com)