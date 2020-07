Imprese: processo presunta tangente Eni in Nigeria, pm chiede confisca beni a imputati e società per oltre 2 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confiscare a Eni e Shell i profitti del reato ovvero beni pari a 1 miliardo 92 milioni e 40 mila dollari equivalenti alla presunta maxi tangente che i due colossi petroliferi avrebbero versato a esponenti politici nigeriani per aggiudicarsi nel 2011 i diritti esplorativi del blocco Opl 245 in Nigeria. È quanto ha chiesto il procuratore aggiunto di Milano Fabio De Pasquale al termine della requisitoria nel processo davanti ai giudici della VII sezione del Tribunale di Milano. Il titolare dell'accusa, insieme al pm Sergio Spadaro, ha formulato inoltre la richiesta della confisca in solido della stessa somma anche alle 13 persone fisiche, tra cui anche l'attuale ad di Eni Claudio Descalzi e il suo predecessore Paolo Scaroni, imputate nel dibattimento di primo grado.(Rem)