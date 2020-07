Ue: Sassoli, delegazione italiana a Consiglio europeo ha ottenuto grande risultato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Europa è forte quando si occupa di tutti i paesi. Lo ha affermato il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, in onda al “Tg3”, parlando dei risultati del Consiglio europeo. “Non bisogna avere paura di discutere a lungo”, ha detto Sassoli in merito ai negoziati, rilevando come tre mesi fa fosse “impossibile parlare di bond e risposta comune” a livello europeo. L’Europarlamento discuterà ora sugli sconti ottenuti dai cosiddetti “paesi frugali” nel negoziato, ma intanto c’è grande soddisfazione per l’approvazione del Fondo di ripresa, ha rilevato Sassoli. “Sul bilancio dei prossimi anni discuteremo in parlamento, non ci piacciono” i tagli al programma Erasmus, alla ricerca e agli investimenti verdi, ha aggiunto il presidente. In merito all’Italia, Sassoli ha sottolineato come la delegazione guidata dal premier Giuseppe Conte sia arrivata a Bruxelles per ottenere 170 miliardi di euro, tornando invece con 209 miliardi. In un contesto in cui era forte “la volontà di rafforzare la risposta europea”, la delegazione italiana guidata da Conte si è fatta onore come spetta a un paese fondatore dell’Unione europea, ha concluso Sassoli. (Frm)