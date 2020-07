Armenia-Azerbaigian: ministro Esteri Mnatsakanyan, Baku mette alla prova nostra determinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Azerbaigian tenta di mettere alla prova la determinazione e le capacità dell'Armenia. Lo ha detto in un'intervista rilasciata all'emittente televisiva "France 24" il ministro degli Affari esteri armeno Zohrab Mnatsakanyan, parlando delle recenti tensioni tra i due paesi. Il capo della diplomazia di Erevan ha spiegato che "il 12 luglio c'è stato un tentativo di aggressione e di infiltrazione" contro le posizioni armene da parte delle forze di Baku che è stato "sventato". "Abbiamo preso delle misure decisive per difenderci e abbiamo lavorato molto duramente con i nostri partner", ha detto il ministro facendo riferimento al gruppo di Minsk. "Certamente si tratta di un'evoluzione molto pericolosa", ha affermato Mnatsakanyan, spiegando che l'Armenia è riuscita a "calmare la situazione" e "stabilire un cessate il fuoco" anche grazie al coordinamento con Russia, Stai Uniti e Francia. "Vogliamo rifiutare ogni rimessa in discussione supplementare della calma alla frontiera e lungo al linea di contatto nell'alto Karabakh", ha poi detto spiegando che questa è la "grande priorità" di Erevan adesso. Mnatsakanyan ha poi sottolineato che la Turchia svolge un ruolo "molto destabilizzatore" in diverse zone come l'Africa del nord, il Medio Oriente e la parte orientale del Mediterraneo. "Quello che vediamo è un tentativo di esportare questo fattore di instabilità nella nostra regione", ha detto il ministro armeno. "Tutto questo è legato a una certa concezione della missione storica della Turchia" che "risveglia ricordi molto dolorosi", ha spiegato il ministro, ricordando il genocidio di inizio secolo. (Frp)