Spagna: autorizzati oltre 32 milioni fondi per Cooperazione internazionale allo sviluppo

- Il Consiglio dei ministri spagnolo ha autorizzato un pacchetto di contributi dell'Agenzia per la Cooperazione internazionale allo sviluppo (Aecd) a organizzazioni, programmi e fondi internazionali per un importo di 32,5 milioni di euro con l'obiettivo di sostenere la risposta globale alla crisi scatenata dal Covid-19. Il ministero degli Esteri ha comunicato in una nota che in campo umanitario è stato fissato un contributo di 9 milioni di euro per l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha), 2,6 milioni di euro all'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ed un milione di euro al Programma alimentare mondiale (Pam). In termini di risposta attraverso programmi di sviluppo, saranno erogati 1,5 milioni all'Organizzazione panamericana della Sanità (Paho) e 2,8 milioni all'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao). Inoltre, la Spagna si è impegnata a contribuire alle iniziative sanitarie globali che sviluppano azioni per facilitare l'accesso a diagnosi, trattamenti e vaccini per combattere la pandemia nei paesi in via di sviluppo, come il Fondo globale per la lotta contro l'Aids, la malaria e la tubercolosi, l'Alleanza per i vaccini (Gavi) e la Coalizione per le innovazioni nella preparazione alle epidemie (Cepi). "Con queste azioni, la Spagna esprime il suo impegno a favore del multilateralismo, riconoscendo la necessità di fornire una risposta globale alla crisi causata dalla pandemia, convinta che nessuno sarà al sicuro finché non saremo tutti al sicuro", ha affermato il ministro degli Esteri Arancha González Laya.(Spm)