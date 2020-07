Roma: Celli (RtR), ancora ritardi per ponte via Sabbadino a Piana del Sole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quartiere di Piana del Sole "continua ad essere isolato. I lavori per il rifacimento del ponticello di via Cristoforo Sabbadino, che dà accesso al quartiere dall'autostrada di Fiumicino, dichiarato pericolante nell'ottobre 2018, ancora sono in alto mare. È quanto si è appreso oggi durante la commissione Trasparenza, convocata per conoscere lo stato dei lavori del ponte e i tempi previsti per la riapertura al traffico di via Sabbadino". Così la capogruppo della Lista Civica RtR, Svetlana Celli. "Dopo quasi due anni dalla chiusura - aggiunge - siamo ancora alle fasi preliminari, non abbiamo un progetto approvato, non abbiamo i pareri del Genio Civile e la soluzione messa in campo dalla maggioranza, per garantire il transito sul ponticello, è temporanea e prevede l'affitto di un ponte provvisorio, per due anni, che poi verrà smantellato e che costerà circa duemila euro al mese. Intanto prosegue la progettazione per la realizzazione del ponte definitivo. Eppure nell'ottobre 2019 era stata approvata all'unanimità dall'Assemblea Capitolina una Mozione che dava ampio mandato alla Sindaca e alla Giunta per trovare una soluzione al problema, ma evidentemente non è stata sufficiente. Probabilmente si paga anche la mancanza di una guida politica del Municipio XI da troppo tempo senza un presidente eletto. La zona di Piana del Sole è particolarmente soggetta a fenomeni di allagamento e il ponticello di via Sabbadino, costituiva una valida via di fuga in caso di alluvioni. Ora a rimetterci è innanzitutto la sicurezza dei cittadini".(Com)