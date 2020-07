Ucraina: sequestro di Lutsk, spari contro drone delle forze dell'ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'individuo che da stamattina tiene in ostaggio una ventina di persone su un bus nel centro di Lutsk, in Ucraina, ha sparato diversi colpi di arma da fuoco contro un drone delle forze dell'ordine e lanciato una granata, senza però causare feriti. Lo ha affermato il vice ministro dell'Interno ucraino Anton Gerashchenko. "Gli agenti del Servizio di sicurezza ucraino stanno usando un veicolo a pilotaggio remoto sulla scena. L'individuo gli ha sparato diversi colpi, dopo di che ha lanciato un oggetto non identificato dall'autobus, che è esploso. Nessuno è rimasto ferito", ha detto Gerashchenko all'agenzia di stampa "Interfax-Ucraina". Le autorità segnalano inoltre che il sequestratore non permetterebbe di portare cibo e acqua agli ostaggi. Il nome dell'uomo responsabile del sequestro sarebbe Kryvosh Maksym Stepanovych, residente a Dubna (regione di Rivne), dove si trova la sua famiglia. (segue) (Rum)