Ucraina: sequestro di Lutsk, spari contro drone delle forze dell'ordine (2)

- Secondo fonti di "Interfax-Ucraina", le forze dell'ordine cercano di entrare in contatto con Stepanovych, che risponderebbe al telefono, ma senza fare alcuna richiesta specifica, "dicendo solo frasi generali sulla lotta contro il sistema, anarchia e altro". Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha dichiarato di controllare personalmente la situazione relativa al sequestro di Lutsk, e assicura che si sta facendo tutto il possibile per risolvere la situazione senza vittime. Il ministro dell'Interno dell'Ucraina, Arsen Avakov, è a sua volta volato a Lutsk per coordinare le azioni delle forze dell'ordine. Secondo Avakov, non vi sono legami fra la vicenda del sequestro e i due ordigni trovati oggi a Kiev, poi disinnescati dai genieri. (Rum)