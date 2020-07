© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, in merito all'esito dell'ultimo Consiglio europea, afferma: "Abbiamo vinto una grande battaglia in Europa contro i sovranisti. Grazie al governo - continua il leader del Pd su Facebook - arriveranno centinaia di miliardi di euro per cambiare questo Paese. Ora bisogna fare bene, in fretta e con una visione". (Rin)