Energia: Rosneft limita produzione sussidiaria Sakhalin per accordo Opec+

- La compagnia petrolifera Rosneft sta limitando temporaneamente la produzione della sua filiale di Sakhalin, Rn-Sakhalinmorneftegaz, in conseguenza dell'accordo Opec+ che impone alla società di ridurre l'estrazione. È quanto si afferma in un comunicato stampa dell'azienda. La decisione non implica la riduzione del personale dell'azienda. L'organico sarà temporaneamente coinvolto nella manutenzione delle attrezzature. La limitazione temporanea sulla produzione di petrolio sarà utilizzata per attuare un grande progetto infrastrutturale, al fine di migliorare la sicurezza e l'affidabilità del trasporto di petrolio prodotto a Sakhalin. (Rum)