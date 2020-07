Iran-Iraq: Rohani, rapporti economici con Baghdad sono sulla “buona strada”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti economici tra l’Iran e l’Iraq sono “sulla buona strada” per poter raggiungere i 20 miliardi di dollari di interscambio in un prossimo futuro. Lo ha dichiarato il presidente iraniano, Hassan Rohani, nella conferenza stampa congiunta con il primo ministro iracheno, Mustafa al Kadhimi, giunto oggi a Teheran alla guida di una delegazione politica di alto livello. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Mehr”. "Assicuro alla nazione irachena che l'Iran starà accanto a loro fornendo i prodotti sanitari e le medicine necessari nella lotta contro il coronavirus", ha dichiarato il presidente iraniano. Durante la conferenza stampa, Rohani ha reso omaggio agli alti ufficiali iraniani e iracheni uccisi il 3 gennaio scorso a Baghdad in un raid condotto da un drone statunitense, in particolare il generale Qasem Soleimani, comandante della Forza Quds del corpo dei Guardiani della rivoluzione, e il vicepresidente delle unità della Mobilitazione popolare (Pmu), Abu Mahdi al Muhandis. Rohani ha inoltre ribadito la disponibilità dell'Iran a garantire sicurezza e stabilità in Iraq. (segue) (Res)