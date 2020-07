Iran-Iraq: Rohani, rapporti economici con Baghdad sono sulla “buona strada” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'Iraq, Mustafa al Kadhimi, è giunto oggi a Teheran alla guida di una delegazione politica ed economica di alto livello. Al suo arrivo all'aeroporto internazionale di Mehrabad il capo del governo è stato accolto dal ministro dell’Energia iraniano, Reza Ardakanian. Nel corso della sua permanenza a Teheran, Kadhimi è stato ricevuto anche ricevuto dalla guida suprema dell’Iran, ayatollah Ali Khamenei e ha avuto colloqui con il presidente del parlamento iraniano Mohammad Baqer Qalibaf e con il segretario del Consiglio supremo di sicurezza Ali Shamkhani. Quello in Iran è il primo viaggio all’estero di Kadhimi dopo la nomina a primo ministro lo scorso 7 maggio. In base al programma iniziale, Kadhimi avrebbe dovuto visitare come prima tappa del suo tour all’estero l’Arabia Saudita, ma il viaggio è stato posticipato a seguito del ricovero in ospedale del re saudita Salman.Come sottolineato in un’intervista all’agenzia di stampa “Irna” dal direttore della Camera di commercio irano-irachena, Yahya al Ashaq, i due Paesi puntano ad aumentare il valore del commercio annuo a 20 miliardi di dollari. Secondo Al Ashaq, le modalità per aumentare i flussi commerciali verranno discusse nel corso della visita odierna del premier iracheno Mustafa al Kadhimi a Teheran. Nello scorso anno iraniano (compreso tra il 21 marzo 2019 e il 19 marzo 2020), le esportazioni iraniane verso l'Iraq sono ammontate a 9 miliardi di dollari. Nei primi tre mesi del 2020, l'Iran ha esportato verso l'Iraq 5 milioni di tonnellate di merci per 1,45 miliardi di dollari. (Res)