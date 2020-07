Lazio: Legambiente, oltre 100 km di costa sabbiosa in erosione, litorale Roma più colpito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il litorale laziale "si sviluppa per oltre 360 km con 220 di coste basse sabbiose. Già negli anni Settanta il fenomeno dell'erosione costiera era presente, e coinvolgeva circa 20-25 km di costa, il 10 per cento dei km totali. Dai dati del ministero dell'Ambiente, nel 1990 i km di erosione erano 77. Gli ultimi dati sono stati diffusi nel 2018 nelle Linee guida nazionali sull'erosione costiera". È quanto si legge in una nota di Legambiente. "Sono riferiti al periodo 2007-2012 - aggiunge l'associazione ambientalista - e riportano la presenza di 103 km di tratti di litorale in erosione (pari a circa il 44 per cento del totale delle spiagge basse sabbiose), con una perdita di arenile stimata in circa 200 mila metri quadrati/anno. C'è da sottolineare che almeno metà dei tratti in erosione nel Lazio, a fine anni Novanta erano già stati 'protetti' da opere rigide (pennelli, barriere radenti e scogliere), che nel 1997 risultavano essere 460. All'anno 2000, secondo fonti Ispra, il Lazio aveva perduto circa 2 milioni di metri quadrati di arenile, che rappresenta un bene economico diretto del valore capitale complessivo di circa 3 miliardi di euro. Tutto questo considerando che dal 1997 al 2016 sono stati realizzati importanti interventi di ripascimento sul litorale laziale, anche reiterati nelle stesse località, per un volume complessivo di circa 7 milioni di metri cubi di sabbia, circa il 33 per cento di tutti i ripascimenti realizzati in Italia nel periodo. Risulta chiaro che questa mole di rifornimento di sabbia alla costa ha contribuito a non peggiorare il quadro erosivo complessivo, ma è altrettanto evidente che questi rifornimenti di sabbie hanno avuto durata breve, testimoniando il fatto che non si è intervenuti sulle cause scatenanti la erosione costiera e sul conseguente disequilibrio energetico del sistema". (segue) (Com)