Lazio: Legambiente, oltre 100 km di costa sabbiosa in erosione, litorale Roma più colpito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le zone maggiormente colpite, prosegue Legambiente, "c'è il litorale di Roma (Ostia), oggetto di numerosi interventi sia di opere rigide che di reiterati ripascimenti. In particolare su questi 10 km di litorale sono state realizzate opere rigide come barriere sommerse ravvicinate (Ostia Ponente) o distanziate (Ostia Centro), pennelli semisommersi (Ostia Ponente e centro), ripascimenti con sabbie da cave terrestri (Ostia Ponente e Centro), con sabbia da cave marine (Ostia Ponente e Levante). Nonostante ciò, dal 1990 al 2015 l'erosione complessiva del litorale di Ostia è passata da circa 50.000 mq a 120.000 mq. Dal 2016 al 2018 la situazione è ulteriormente peggiorata, riportando il litorale di Ostia tra le emergenze primarie della economia e della tutela ambientale della Regione Lazio. Secondo il 'Rapporto sulle criticità dei litorali laziali, sui criteri di priorità e sulla possibile programmazione degli interventi' curato dalla Regione nel 2016, sono soggette a reiterati collassi anche le zone di San Felice Circeo e Minturno, ma soprattutto il tratto di litorale di Fiumicino nella zona di Focene-Fregene, che dal 2005 al 2011 ha perso sabbie litoranee per circa 100.000 m3/anno, malgrado le opere rigide a difesa costruite nel periodo, anzi potremmo dire, soprattutto a causa delle opere rigide costruite. Negli ultimi anni la situazione è ulteriormente peggiorata nella zona di Fregene Sud, con arretramenti della linea di riva maggiori di 100 metri. Tra il 2018 e il 2019 il peggioramento della erosione nel tratto prospiciente lo sbocco a mare del canale collettore delle acque alte, ha provocato l'ingressione dell'acqua marina nell'habitat retrostante, con gravissimi danni all'ecosistema: le cause di questo disastro sono legate alla presenza dei pennelli e delle scogliere costruite a sud, che hanno spostato verso nord il processo erosivo, accentuandolo a causa della accelerazione impressa alla corrente longitudinale". (segue) (Com)