Lazio: Legambiente, oltre 100 km di costa sabbiosa in erosione, litorale Roma più colpito (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto drammatico, si legge ancora nel comunicato, "si innesta anche il progetto del nuovo porto commerciale di Fiumicino: così come ora concepito, nella sua geometria e dimensioni, avrà un effetto di accentuazione del fenomeno erosivo su tutta la fascia costiera a nord, sempre legato alla accelerazione della corrente di fondo che scorre sotto costa verso nord. Un dato di fatto è evidente: Il sistema costiero non è in equilibrio da tempo, e sarebbe quindi fondamentale intervenire sulle cause scatenanti di questa erosione, la cui escalation è legata soprattutto alla presenza delle opere rigide realizzate ed alla conseguente alterazione della dinamica della corrente litoranea di fondo". "Barriere e pennelli sono poco utili e i ripascimenti totalmente effimeri, dobbiamo riflettere su questi dati - afferma il presidente di Legambiente Lazio, Roberto Scacchi - e valutare seriamente nuovi interventi volti a semplificare e aiutare il sistema naturale costiero, attraverso un monitoraggio frequente della morfologia costiera allo scopo di analizzare in dettaglio il trasporto litoraneo delle sabbie. L'erosione c'è perché manca apporto detritico dei fiumi con il quale il mare crea nuove sabbie, perché le fasce dunali che difendono la costa e ridanno sabbia alle spiagge sono state distrutte dal cemento, perché le praterie di posidonia che sotto il mare fanno da barriera allo scivolamento sabbioso hanno subito gravissimi ridimensionamenti e perché ogni opera rigida nell'acqua porta squilibri e accelerazioni delle correnti in grado di far scomparire interi chilometri di spiaggia. L'obiettivo deve essere: rinaturalizzare gli alvei fluviali a partire dal Tevere, eliminazione il cemento sulla costa ed evitarne di nuovo, difendere i Sic marini che custodiscono la Posidonia e gli ambienti dunali su tutto il litorale". (Com)