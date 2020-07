Croazia: premier Plenkovic, aiuti europei a Zagabria hanno superato i nostri obiettivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aiuti destinati alla Croazia dal Piano europeo per la ripresa hanno superato gli stessi obiettivi del governo di Zagabria: lo ha dichiarato il premier Andrej Plenkovic in una conferenza stampa oggi a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio europeo del piano contro la crisi economica provocata dal Covid-19. La Croazia ha ottenuto 22 miliardi di euro a fronte dell'obiettivo posto da Zagabria di 20 miliardi. "Questi mezzi finanziari non sono arrivati casualmente alla Croazia, ma sulla base delle argomentazioni elaborate", ha osservato Plenkovic. Il risultato del vertice, secondo il premier, "è un successo" per il paese balcanico che utilizzerà gli aiuti per una rapida ripresa economica sulla base di un Piano nazionale. L'accordo raggiunto, ha poi osservato Plenkovic, è "un'enorme dimostrazione di solidarietà da parte dell'Unione europea". (Seb)