Croazia: prevista per domani la seduta costitutiva del nuovo parlamento

- Si terrà domani la seduta costitutiva del nuovo parlamento croato formato dopo le elezioni del 5 luglio. La cerimonia non conterà la presenza del capo dello Stato, Zoran Milanovic. "Non sarò presente perché rispetto la Costituzione. Il parlamento è indipendente dal presidente", ha dichiarato ieri Milanovic motivando la scelta presa per la prima volta da un capo dello Stato croato. Nella giornata successiva è prevista invece la presentazione al parlamento della nuova quadra di governo proposta dal premier designato Andrej Plenkovic. Sono 16 i ministeri e 4 i vicepremier del nuovo governo in Croazia secondo quanto annunciato ieri da Plenkovic alla stampa locale. I vicepremier proposti sono Tomo Medved, Davor Bozinovic, Zdravko Maric e Boris Milosevic, già presidente del Consiglio della minoranza serba nel paese. "Il programma di governo è in via di finalizzazione, lo presenteremo giovedì", ha dichiarato Plenkovic secondo l'emittente "N1". (segue) (Seb)