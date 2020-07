Croazia: prevista per domani la seduta costitutiva del nuovo parlamento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto del 5 luglio per il rinnovo del parlamento croato ha ribaltato ogni previsione tracciata dai sondaggi e ha visto l'Unione democratica croata (Hdz) uscire addirittura rafforzata rispetto alle elezioni del 2016. La coalizione di centro-sinistra Restart, guidata dai socialdemocratici, alla vigilia dell'appuntamento elettorale sembrava promettere un testa a testa se non un sorpasso della forza conservatrice al governo. A spoglio terminato Hdz ha ottenuto invece 66 mandati mentre Restart si è fermato a 41. Le altre forze che entrano in parlamento sono il Movimento patriottico con 16 mandati, il partito di orientamento conservatore Most con 8 mandati, la coalizione verde e di sinistra Possiamo con 7 mandati, la coalizione Pametno con 3 mandati, il Partito popolare croato – Liberaldemocratici con un mandato, e il Partito popolare – Riformisti con un mandato. (segue) (Seb)