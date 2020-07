Imprese: Cda Ubi Banca, Intesa Sanpaolo non potrà imporre dismissione del ramo bancario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla base delle informazioni attualmente a disposizione, il consiglio di amministrazione di Ubi Banca riunitosi oggi ha ritenuto ragionevole credere che il pregiudizio subito non potrà in alcun modo considerarsi “compensato” dall’appartenenza al Gruppo Intesa Sanpaolo e che, pertanto, nemmeno in ragione del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento, Intesa Sanpaolo potrà legittimamente imporre alla banca la dismissione del ramo bancario. Lo si apprende dalla nota integrativa all’offerta pubblica di scambio pubblicata dopo il Cda di oggi, a cui la Consob aveva chiesto di precisare che la banca, in caso di perfezionamento dell’offerta, sarà soggetta “all’attività di direzione e coordinamento dell’offerente anche qualora quest’ultimo non raggiungesse una percentuale tra il 50 per cento più un’azione e il 66,67 per cento del capitale di Ubi, ed entrerà a far parte del Gruppo Intesa Sanpaolo. In particolare, con specifico riferimento alle operazioni di fusione e cessione del ramo bancario, è stato chiesto di precisare che gli amministratori indipendenti che faranno parte del Comitato parti correlate (successivamente all’entrata di Ubi nel Gruppo), nell’esprimere il parere “sull’interesse della società al compimento dell’operazione e sulla convivenza e correttezza sostanziale delle relative condizioni” dovranno valutare la sussistenza di tale interesse e convenienza “anche alla luce dell’appartenenza al nuovo Gruppo tenendo conto del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento”. La posizione di Ubi Banca in merito alla cessione dei 532 sportelli a Bper non è dunque cambiata. (segue) (Com)