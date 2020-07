Imprese: Cda Ubi Banca, Intesa Sanpaolo non potrà imporre dismissione del ramo bancario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Preso atto di quanto richiesto dalla Consob, il Cda ha poi precisato che, nell’ipotesi in cui Intesa Sanpaolo dovesse raggiungere una percentuale compresa tra il 50 per cento più uno e il 66,67 per cento del capitale di Ubi, la maggioranza del futuro consiglio di amministrazione di espressione dell’offerente “dovrebbe comunque essere composta da amministratori indipendenti”. Ciò premesso, prosegue la nota, la banca ha precisato che nel caso di successo dell’offerta entrerebbe nel Gruppo Intesa Sanpaolo, e il suo interesse al compimento della fusione e all’adesione all’accordo Bper dovrebbe essere valutato anche alla luce della sua appartenenza a tale Gruppo. Con riferimento al suddetto accordo, prosegue la nota, il Cda ha comunicato di non aver “ritenuto ravvisabile alcun interesse di gruppo in relazione alla cessione del ramo bancario, giacché l’operazione di dismissione è meramente funzionale all’attuazione degli impegni assunti da Intesa Sanpaolo nel suo esclusivo interesse”. Tale cessione, spiega il Cda, rappresenterebbe infatti “un costo per ottenere il controllo della banca che Intesa Sanpaolo intende far gravare su Ubi Banca e, per riflesso, sui suoi azionisti”. La cessione del ramo bancario, continua Ubi, modificherebbe completamente la natura della banca, trasformandola “in una mera articolazione territoriale della rete distributiva di Intesa Sanpaolo priva della capacità di operare quale autonomo centro di profitto”. (Com)