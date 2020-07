Autostrade: giovedì audizione vertici Cdp in Commissione parlamentare vigilanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione parlamentare di vigilanza sulla gestione separata di Cassa depositi e prestiti, presieduta dal deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, giovedì 23 luglio, alle ore 13, audirà l'amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti, Fabrizio Palermo, in relazione al prospettato ruolo di Cassa depositi e prestiti nel futuro assetto societario di Autostrade per l'Italia (Aspi). Ne dà notizia un comunicato di Forza Italia. (Com)