Tunisia-Qatar: segretario Esteri Ennaifer riceve ambasciatore Al Hamidi

- Il segretario di Stato agli Affari esteri della Tunisia, Salma Ennaifer, ha ricevuto oggi l'ambasciatore del Qatar nel paese nordafricano, Saad Ben Nasser al Hamidi. Lo riferisce un comunicato stampa della diplomazia di Tunisi. Le parti hanno discusso delle modalità per rafforzare le eccellenti relazioni di fratellanza e cooperazione tra i due paesi, si legge nel comunicato. Ennaifer e Al Hamidi hanno sottolineato a tal proposito l'importanza di consolidare ulteriormente la cooperazione economica e finanziaria tra i due paesi e di sfruttare la dinamica vissuta dalle relazioni tunisino-qatariote per aprire nuove prospettive di partenariato in tutti i settori. Infine, le parti hanno esaminato anche diversi temi regionali di interesse comune, conclude il comunicato. (Tut)