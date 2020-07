Colombia: deputata Farc eletta seconda vicepresidente del Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Criselda Lobo, deputata del partito Forza alternativa rivoluzionaria del comune (Farc), nato dalle ceneri dell’omonimo gruppo armato, è stata eletta come seconda vicepresidente del Senato. Si tratta, scrive la stampa locale, della prima volta che il partito Farc ottiene una carica ai vertici del Congresso. “Ho giurato come seconda vicepresidente del Senato. Un trionfo della pace, un trionfo della riconciliazione. Grazie a chi ha riposto la sua fiducia. Un gesto che dimostra che la pace è in cammino”, ha scritto Lobo, conosciuta anche con il suo ex nome di battaglia Sandra Ramírez, sul suo account Twitter. (segue) (Mec)