Senato: 29 luglio in calendario votazioni su rinnovo commissioni

- Sono in calendario per mercoledì 29 luglio le votazioni per il rinnovo delle commissioni permanenti del Senato, che di solito si rinnovano a metà legislatura e che sono già scadute a metà luglio. Tuttavia, dopo il primo rinvio delle votazioni, che erano fissate per il 15 di questo mese, non c'è ancora l'accordo sui nomi. L'incontro tra i capigruppo di maggioranza, che si è tenuto al Senato, si è concluso infatti con un nulla di fatto.(Rin)