Imprese: Ubi Banca, Cda aspetta prospetto informativo di Intesa Sanpaolo per esprimersi su Ops

- Il consiglio di amministrazione di Ubi Banca, riunitosi in data odierna, ha preso atto di quanto comunicato da Intesa Sanpaolo lo scorso 17 luglio in merito all’offerta pubblica di scambio promossa sulla totalità delle azioni di Ubi, e attende la pubblicazione del supplemento al Prospetto informativo, a seguito della quale si riunirà per esprimersi al riguardo. Lo si apprende da un comunicato stampa diramato a seguito della riunione odierna e della pubblicazione della nota integrativa. (Com)