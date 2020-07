Usa: leader repubblicano McConnell, nuovi assegni per i cittadini nel pacchetto di aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito repubblicano vuole includere nel prossimo pacchetto di aiuti una seconda tornata di assegni una tantum per aiutare i cittadini degli Stati Uniti a superare la crisi generata dalla pandemia di coronavirus. Lo ha annunciato il leader della minoranza al Senato, Mitch McConnell, presentando in aula la proposta, senza tuttavia precisare quali sarebbero i beneficiari dei nuovi aiuti federali. Lo scorso marzo il Congresso ha approvato un pacchetto di aiuti da oltre 2 mila miliardi di dollari che comprendeva un assegno una tantum da 1.200 dollari destinato agli statunitensi che lo scorso anno hanno guadagnato meno di 75 mila euro. Assegni meno sostanziosi sono invece andati a cittadini con redditi inferiori ai 100 mila euro. È probabile tuttavia che, come preannunciato dallo stesso McConnell durante un tour nel Kentucky a inizio luglio, il perimetro dei beneficiari venga ridotto agli statunitensi che guadagnano meno di 40 mila dollari l’anno. (segue) (Nys)