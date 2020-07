Usa: leader repubblicano McConnell, nuovi assegni per i cittadini nel pacchetto di aiuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta dei Repubblicani, ha spiegato McConnell, prevede anche il rifinanziamento del Paycheck Protection Program, fondo destinato alle piccole imprese con meno di 500 dipendenti, e 105 miliardi di dollari per favorire la riapertura in sicurezza delle scuole in tutto il Paese. Il senatore ha sottolineato come il piano si ponga in linea di continuità con il Cares Act, il pacchetto approvato lo scorso marzo. “Vogliamo costruire su tutto ciò che ha funzionato nel Cares Act, vogliamo un’altra tornata di pagamenti diretti che aiutino le famiglie americane a guidare la nostra ripresa nazionale”, ha affermato oggi McConnell. La proposta di una seconda tornata di assegni familiari è vista con estremo favore dal Partito democratico, che ha la maggioranza alla Camera dei rappresentanti, ma ha incontrato un’iniziale resistenza dalla Casa Bianca: proprio ieri McConnell è stato ricevuto dal presidente Donald Trump per una riunione tesa ad appianare le divergenze e alla quale ha partecipato anche il segretario al Tesoro Steven Mnuchin. (segue) (Nys)