Usa: leader repubblicano McConnell, nuovi assegni per i cittadini nel pacchetto di aiuti (3)

- Ampio sostegno bipartisan anche per il rifinanziamento Paycheck Protection Program, nonostante – come scrive oggi il quotidiano “The Hill” - un gruppo di negoziatori sia al lavoro per una stretta sui criteri di accesso al fondo. “Stiamo proponendo un secondo finanziamento del Ppp con un’attenzione speciale alle imprese più colpite”, ha affermato McConnell al Senato. Per quanto riguarda le scuole, il leader repubblicano ha spiegato che il pacchetto proposto “includerà probabilmente fondi per 105 miliardi di dollari”, che dovrebbero garantire “agli istituti le risorse necessarie per riaprire in sicurezza”. Si tratta tuttavia di una cifra inferiore a quella prospettata dai Democratici, che in un loro precedente piano avevano proposto fondi per 430 miliardi di dollari. I dettagli del nuovo pacchetto preparato dai Repubblicani, ha spiegato McConnell, sarà in ogni caso reso pubblico “molto presto”. (Nys)