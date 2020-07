Immobiliare: Ceetrus Italy, 2,5 miliardi di investimenti per il mercato italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ceetrus Italy lancia un piano quinquennale di 2,5 miliardi di euro da destinare alla riqualificazione delle aree urbane, allo sviluppo immobiliare di uffici e residenze e all'ampliamento dei siti commerciali esistenti. La società italiana è il primo Paese, dopo la Francia su cui la famiglia Mulliez, proprietaria della holding Auchan, ha pianificato ingenti investimenti per dare un impulso alla strategia di espansione nel settore immobiliare. Sulla scia della decisioni del Gruppo anche in Italia Ceetrus Italy si posiziona come investitore immobiliare di progetti ad uso misto che comportano interventi di riqualificazione urbana di aree cittadine con progetti molto diversificati dai più contenuti come ad esempio, alcuni mercati comunali coperti a Milano e Torino, fino a veri e propri progetti di rigenerazione urbana in importanti zone cittadine a Milano sui quali la società prevede di investire oltre 670 milioni di Euro suddivisi: in 260 mil. di euro per gli interventi di valorizzazione e riqualificazione urbana; 216 milioni per quelli legati allo sviluppo residenziale e 200 milioni destinati ad uffici e terziario. Attualmente la società è impegnata nella realizzazione di un progetto di cohousing a Cascina Gerola a Chiaravalle sud-est di Milano, il cui investimento totale ammonta a 15 milioni di Euro. Si tratta di soluzioni abitative che privilegiano uno stile di vita collaborativo in grado di garantire una migliore qualità della vita, attraverso la condivisione e l'ottimizzazione degli spazi comuni. Il nuovo concept che caratterizzerà i tre principali progetti commerciali sui quali Ceetrus Italy sta concentrando una quota rilevante dei propri investimenti riguardano il Merlata Mall un complesso formato da due edifici che si estende su un'area di 65.000 mq per il quale sono stati allocati 325 milioni di euro. Nel cuore del primo Urban Smart District di Milano adiacente all'AreaExpo, Merlata Mall è destinato ad ospitare nuove forme di intrattenimento basate sulla realtà virtuale, attività sportive ed arte digitale oltre naturalmente alla ristorazione che trova spazio lungo un boulevard coperto illuminato da luce naturale. L'inaugurazione è prevista per il 2022. Il secondo progetto è quello di Milanord2 a Cinisello Balsamo: 240 mila metri quadri per un totale di 800 milioni di euro prevede la realizzazione di un mall futuristico, servito da un hub della metropolitana e la costruzione di un quartiere di uffici, l'inaugurazione è prevista per il 2023-24. Sarà infine TO Dream, un open mall che verrà realizzato a Torino nell'area dismessa ex Michelin, adiacente al già esistente Centro Commerciale di Corso Romania - sempre gestito da Ceetrus - e la cui prima parte aprirà i battenti tra due anni. 270.000 mq caratterizzati da una architettura con portici ispirata ai portici del centro di Torino, all'interno del quale si apriranno numerosi negozi e ristoranti, un'ampissima area dedicata al leisure, un hotel e il nuovo headquarter della Michelin. A questi interventi si aggiungono l'ampliamento e la trasformazione di altri tre centri commerciali esistenti: Rescaldina a nord di Milano, Marconi a Cagliari e Venaria a Torino per il quali Ceetrus Italy ha messo in campo altri 150 milioni. (Com)