Iran: ministero Esteri russo, possibile salvare Piano sul nucleare

- Vi sono ancora delle possibilità per “salvare” l'accordo sul nucleare iraniano. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in una riunione con l'omologo iraniano Mohammad Javad Zarif a Mosca. "Consideriamo il nostro incontro come una tappa importante degli sforzi comuni che gli altri membri del Piano d'azione globale congiunto (l’accordo sul nucleare iraniano) stanno intraprendendo ora per preservare questo importantissimo risultato della diplomazia multilaterale. Consideriamo distruttiva in tutti i sensi la linea che i nostri colleghi statunitensi hanno intrapreso per distruggere completamente questo importante documento, e altri in generale. Tuttavia, siamo fiduciosi che le possibilità per il ripristino del Piano su un canale stabile rimangano”, ha dichiarato Lavrov. “Almeno noi, come i nostri amici iraniani, stiamo facendo del nostro meglio per questo. La Cina si sta esprimendo e gli altri membri europei del Piano stanno mostrando interesse", ha dichiarato Lavrov in apertura dell'incontro. Lavrov ha anche affermato che intende discutere durante l'incontro "quali passi supplementari, principalmente quelli giuridici, debbano essere adottati sulla base della risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza dell'Onu, che è un tutt’uno con il Piano globale d’azione congiunto e come tale dovrebbe essere attuato".(Rum)