Energia: Cammisecra (Enel Green Power), insieme possiamo realizzare strategia italiana su rinnovabili

- La transizione energetica ha tanti promotori ma anche qualche freno: perdete tempo significa lasciarsi scappare una clamorosa opportunità di ripartenza. Così l’amministratore delegato di Enel Green Power, Antonio Cammisecra, intervenuto alla tavola rotonda “Un nuovo tempo economico e sociale: la ripresa tra crisi climatica e post Covid-19” organizzata durante la prima giornata del Festival della soft economy e seminario estivo 2020 della Fondazione Symbola. “Non possiamo dire che le rinnovabili stiano correndo: o meglio, lo stanno facendo sul piano tecnologico ma la paura che in Italia si possa perdere una possibilità è concreta”, ha spiegato, dicendosi però convinto che lavorando insieme si possa realizzare il disegno energetico italiano che prevede una penetrazione delle fonti rinnovabili. Il problema, ha aggiunto, è trovare un modo di realizzare questo Piano energetico nazionale schivando le attuali difficoltà. “Su questo fronte, il decreto Semplificazioni rappresenta un primo tentativo di rendere le cose più semplici e logiche, creando un collegamento tra ambizione di politica energetica espressa dall’Italia e il nostro quotidiano”, ha spiegato. Cammisecra ha poi ribadito nuovamente l’importanza del collegamento con il cambiamento climatico, di cui l’energia “è principale responsabile ma anche risolutore”, ricordando che “negli ultimi 20 anni si è trovato un modo economico, sicuro e sostenibile per fare energia, come l’eolico o il solare”. L’Ad di Enel Green Power ha poi valutato positivamente il risultato raggiunto questa mattina al Consiglio europeo, sottolineando che “la dotazione di fondi e prestiti potrà rappresentare una grande fortuna per l’Italia: sul tema delle progettualità su cui puntare, voglio ricordare che le rinnovabili rappresentano un filone semplice, in grado di attrarre grandi quantità di investimenti”. (Ems)