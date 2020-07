Ue: Coldiretti, soffre il 57 per cento delle aziende, con Recovery fund salvare sovranità alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da quando è iniziata la pandemia in Italia il 57 per cento delle 730mila aziende agricole nazionali ha registrato una diminuzione dell'attività con un impatto che varia da settore a settore, dall'allevamento al vino, dall'ortofrutta all'olio, dai fiori alle piante senza dimenticare la pesca". E' quanto ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini dell'incontro dei presidenti dell'Organizzazione nel sottolineare che l'obiettivo di un adeguato livello di approvvigionamento alimentare torna ad essere un tema di sicurezza nazionale per il quale un sostegno importante può arrivare dalle risorse rese disponibili dal Recovery fund. All'incontro - si legge in una nota - hanno preso parte il ministro della Salute, Roberto Speranza, il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli e il ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, assieme ai presidente della Coldiretti provenienti da tutte le regioni. (segue) (Com)