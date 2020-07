Ue: Coldiretti, soffre il 57 per cento delle aziende, con Recovery fund salvare sovranità alimentare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I problemi pandemici che hanno portato all'interruzione delle catene di approvvigionamento, le difficoltà vissute in termini di mobilità delle merci e dei servizi, rendono strategico investire nel settore - ha sottolineato Prandini - aumentando la capacità di resilienza delle filiere agroalimentari nazionali anche con investimenti infrastrutturali per rilanciare la competitività del Paese con le risorse in arrivo dall'Europa dopo il raggiungimento dell'accordo. L'allarme globale provocato dal Coronavirus – ha precisato - ha fatto emergere una maggior consapevolezza sul valore strategico della filiera del cibo e delle necessarie garanzie di qualità e sicurezza ma ne sta però mettendo a nudo tutte le fragilità sulle quali è necessario intervenire con un piano nazionale per difendere la sovranità alimentare e non dipendere dall'estero per l'approvvigionamento in un momento di grandi tensioni internazionali sugli scambi commerciali. (segue) (Com)