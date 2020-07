Ue: Coldiretti, soffre il 57 per cento delle aziende, con Recovery fund salvare sovranità alimentare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il grado medio di autoapprovvigionamento dei prodotti agricoli secondo l'analisi della Coldiretti è sceso a circa il 75 per cento con l'Italia che è dipendente dall'estero per quasi tutti i prodotti agricoli, dalla carne al latte fino ai cereali e fatta eccezione solo per vino, frutta e carni avicole. Serve un impegno per l'innovazione con l'agricoltura 4.0 di precisione per arrivare a coinvolgere il 10 per cento della superficie coltivata in Italia con lo sviluppo di applicazioni su diversi fronti: dall'ottimizzazione produttiva e qualitativa alla riduzione dei costi aziendali, dalla minimizzazione degli impatti ambientali con sementi, fertilizzanti, agrofarmaci fino al taglio dell'uso di acqua e del consumo di carburanti. Investire in tecnologie è fondamentale per il rilancio del Paese in un'ottica di economia circolare, dal settore della chimica verde alla valorizzazione di allevamenti e foreste per la produzione di biometano e biogas, ma anche per affrontare un'altra emergenza per le campagne italiane, il cambiamento climatico che quest'anno ha presentato un conto di miliardi con la perdita di 1 frutto estivo su 3 per il taglio del 28 per cento nel raccolto di pesche e nettarine e del 56 per cento delle albicocche, rispetto allo scorso anno. (segue) (Com)