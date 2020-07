Infrastrutture: Serbia, ministero firma accordo per costruzione della metro di Belgrado (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Mihajlovic in quell'occasione ha dichiarato che la Serbia realizzerà il progetto di una metropolitana a Belgrado "insieme ai partner francesi e cinesi" e che le trattative sono ancora in corso. Mihajlovic ha ringraziato la Francia per l'aiuto concesso al fine di poter avviare al più presto il progetto. La realizzazione di tre linee metropolitane, ha precisato il ministro, costerà secondo le previsioni fra i 4,5 e i 5,5 miliardi di euro. Le autorità della Serbia e della Francia hanno firmato nel luglio 2019, in occasione della visita a Belgrado del presidente francese Emmanuel Macron, una dichiarazione d'intenti che conferma Parigi partner strategico nella realizzazione della metropolitana. Il documento è stato sottoscritto dal ministro serbo delle Finanze Sinisa Mali, da quello delle Infrastrutture Zorana Mihajlovic, dal sindaco di Belgrado Zoran Radojicic e dall'allora ambasciatore francese Frederik Mondoloni. (Seb)