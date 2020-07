Lazio: Pernarella (M5s), Regione non chiarisce su autorizzazioni ampliamento tmb Aprilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gaia Pernarella, consigliera del Movimento 5 stelle, al termine della commissione regionale Urbanistica, politiche abitative e rifiuti, che oggi si è riunita a seguito di una precisa richiesta di chiarimenti sull'autorizzazione concessa alla società che gestisce il trattamento dei rifiuti in provincia di Latina, in una nota giudica: "Parziali e insoddisfacenti le risposte della Regione Lazio sull'autorizzazione data per l'ampliamento del tmb della Rida Ambiente di Aprilia". "Stiamo parlando - spiega Pernarella - di un impianto che ha già un'autorizzazione a lavorare il triplo dei rifiuti che viene prodotto dalla Provincia di appartenenza e non si capisce perché si renda necessario ampliamento dello stoccaggio, già sovradimensionato rispetto ai rifiuti realmente trattati e, tra l'altro, in un territorio fortemente sottoposto a rischio inquinamento a causa della presenza di diversi impianti di trattamento rifiuti e non solo. Parliamo di un'area che accoglierà Css, più comunemente note come ecoballe, destinate ad incenerimento". (segue) (Com)