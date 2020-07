Visegrad: sindaci delle capitali scrivono a Merkel per sostegno su bilancio europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindaci delle capitali dei quattro paesi del gruppo di Visegrad (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria-V4) hanno scritto una lettera aperta al cancelliere tedesco Angela Merkel. Lo ha confermato il portavoce del comune di Bratislava Katarina Rajcanova, all'agenzia di stampa "Tasr". I primi cittadini di Bratislava, Varsavia, Praga e Budapest si sono congratulati con Merkel per la presidenza di turno tedesca del Consiglio dell'Unione europea e informato sull'attuale lavoro del Patto per le città libere, una piattaforma di collaborazione comune in cui le capitali del gruppo V4 si coordinano per il progresso e la difesa degli interessi comuni nei confronti delle istituzioni dell'Unione europea. Nel tentativo di rafforzare la posizione delle città e migliorare il loro accesso ai finanziamenti diretti, i sindaci hanno chiesto a Merkel di sostenere la loro causa nel contesto dei negoziati sul Quadro finanziario pluriennale (Qfp) dell'Ue per il 2021-2027. Le capitali del gruppo Visegrad, si sottolinea nella lettera, nonostante l'impatto significativo della pandemia di coronavirus e della crisi climatica, si sono attrezzate in modo univoco per mettere in atto misure coraggiose per mitigare gli effetti delle crisi globali. (segue) (Vap)