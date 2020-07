Visegrad: sindaci delle capitali scrivono a Merkel per sostegno su bilancio europeo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lettera al cancelliere tedesco fa seguito a due lettere congiunte dei sindaci alle istituzioni dell'Ue di febbraio e giugno di quest'anno, in cui si sottolineava il fatto che le città erano disposte e pronte a collaborare con l'Ue per il rinnovamento verde e un'azione concreta per il clima. I sindaci di Bratislava, Budapest, Praga e Varsavia hanno lavorato a stretto contatto su progetti selezionati e, sin dalla fondazione del Patto delle Città libere nel dicembre 2019, hanno unito le forze per avviare attività basate sui valori della democrazia, della libertà, della dignità umana e dello stato di diritto. Allo stato attuale, le attività del Patto si concentrano principalmente sulla questione del cambiamento climatico e sull'enfasi sul ruolo chiave delle città nell'affrontare, seguendo gli obblighi derivanti dall'Accordo verde europeo e le idee di ripresa verde. (Vap)