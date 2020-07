Venezuela: polmonite acuta per il presidente del parlamento votato dai "chavisti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luis Parra, il deputato del Venezuela che parte delle opposizioni e dai partiti vicini al governo di Nicolas Maduro ritengono presidente del parlamento in sostituzione di Juan Guaidò, è stato ricoverato per un episodio di polmonite acuta. "Informiamo il paese che il presidente dell'Assemblea nazionale, il deputato Luis Parra, è in condizioni stabili", si legge in un messaggio twitter del suo portavoce, Miguel Ponente. Parra, scrivono i media locali, era stato in un primo momento ricoverato all'ospedale centrale di San Felipe, nello stato settentrionale di Yaracuy, prima di vedersi aggravare le condizioni. "È stato trasferito a Caracas dove rimarrà ricoverato fino al termine del trattamento per il suo recupero", prosegue Ponente. La scorsa settimana, Parra si era sottoposto a due test per la Covid-19, risultando negativo. Con l'aggravarsi delle condizioni, ha fatto un altro test i cui risultati sono ancora ignoti. (segue) (Brb)